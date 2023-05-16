7-этажный офисный центр будет находиться на улице Константиновской.

Первый IT-миллионер независимой Украины, предприниматель и инноватор Александр Кардаков сообщил на своей странице в соцсети Facebook о начале строительства бизнес-центра в Киеве на Подоле. 7-этажный офисный центр будет находиться на улице Константиновской и планируется для использования бизнесами группы компаний OCTAVA Александра Кардакова.

"Давно хотел переехать в новый офис. Удобный, современный. Вышли на площадку! Будет подъезд грузового транспорта, большой паркинг и внутренний дворик. Современное бомбоубежище - обязательно. Как уж без него? В этом году планируем выгнать коробку. Вселиться - в следующем. Думаю, это лучшая демонстрация моей веры в нашу неизбежную победу", - сообщил Александр Кардаков, поделившись фотографиями со строительной площадки.

По словам Татьяны Андриановой, CEO инвестиционно-технологической компании OCTAVA CAPITAL, управляющей бизнесами Александра Кардакова, в офисный центр войдут складские и административные помещения, а также открытые террасы.

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"Новое здание сможет размещать более 500 офисных работников компаний группы Оctava, а именно команды Octava Defence, Nota Group, Megatrade, Compass FM, Avtor, Accord Group, Compass Engineering, WM Group и других", - говорит Андрианова.

Площадь участка под новостройку составляет 0.3642 га, площадь помещений - 14 827,00 м2.

Девелопер проекта - KDD Ukraine, с 1994 года занимается девелоперской деятельностью и сейчас руководит масштабными проектами в секторах офисной и жилой недвижимости.

Octava Capital - лидер инвестиционного рынка Украины с 30-летней историей и диверсифицированным портфелем инновационных компаний. Общий оборот компаний группы в 2021 году составил 3 млрд грн. В разное время под управлением Octava Capital находилось более 50 успешных технологических компаний: Датагруп, Инком, Мегатрейд, Octava Defence, Автор и др. Сегодня инвестиционный портфель Октава Капитал открыт и продолжает дополняться новыми активами. Кроме финансовых ресурсов для активного развития в проекты вкладываются также компетенции профессионального менеджмента и опыт компаний группы – инвестиции по концепции "Smart money".