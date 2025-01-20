При установлении инвалидности не надо проходить комиссионный осмотр, обновлять все анализы и ложиться в больницу.

Для определения инвалидности в Украине теперь не надо обязательно ложиться в больницу. Врач будет назначать пациенту только необходимые анализы, которые стоит обновить или сделать новые, пояснила адвокат Наталья Лисневская в эфире канала "Киев24".

"Не надо обязательно ложиться в больницу накануне установления группы инвалидности. То есть, если по медицинским показаниям человеку необходимо пролечиться, он ложится в больницу. Если человеку пролечиться не надо, потому что мы понимаем, если человек устанавливает инвалидность, он периодически лечится, врач видит, что сегодня состояние стабильное, то специального попадания в стационар для установления инвалидности, не надо", - сказала Лисневская.

Так же при установлении инвалидности не надо проходить комиссионный осмотр, обновлять все анализы. Врач может назначить только те анализы, которые требуют актуализации для комиссии по установлению инвалидности. Бюрократия упрощена.

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В электронном виде все документы попадают экспертной комиссии по предоставлению инвалидности. Ее заседание может быть очным, заочным или дистанционным. Заключение комиссия отправит по почте, или его можно взять в электронном виде у своего врача.

Ликвидация МСЭК в Украине: что известно

В ноябре Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект №12178, которым предусмотрена реформа МСЭК. В частности, что с 1 января 2025 года заработают экспертные команды по оценке повседневного функционирования человека, которые будут состоять из практикующих врачей.

19 декабря парламент принял закон о ликвидации МСЭК с 2025 года. Зато, как отметил депутат от "Голоса" Ярослав Железняк, с 1 января 2025 года "внедряется создание экспертных комиссий в кластерных и надкластерных больницах (современная система оценки функционирования человека)".

27 декабря министр здравоохранения Виктор Ляшко уточнил, что выводы, справки и документы, которые выдавали медико-социальные экспертные комиссии до 1 января 2025 года, остаются в силе.

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