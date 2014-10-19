В Донецке весь день не смолкают звуки залпов и взрывов
В результате попадания снарядов разрушен жилой дом, полностью уничтожены 5 торговых павильйонов, а также 4 гаража в кооперативе.
В Донецке в настоящее время обстановка сохраняется напряженной, звуки залпов и взрывы не смолкают в городе в течение всего дня.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.
В горсовете отметили, что в результате попадания снарядов разрушен жилой дом по переулку Бахмутскому, полностью уничтожены 5 торговых павильйонов на пересечении проспектов Киевского и Партизанского, а также 4 гаража в кооперативе, расположенном по улице Стратонавтов.
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Аварийные бригады восстановили энергоснабжение поселков шахт Трудовская и 12-я. По городу все еще остаются обесточенными 84 подстанции.
Водопроводные узлы КП ”Донецкгорводоканал” работают и с 16.00 начали подавать воду потребителям.