В Донецке весь день не смолкают звуки залпов и взрывов

В Донецке в настоящее время обстановка сохраняется напряженной, звуки залпов и взрывы не смолкают в городе в течение всего дня.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

В горсовете отметили, что в результате попадания снарядов разрушен жилой дом по переулку Бахмутскому, полностью уничтожены 5 торговых павильйонов на пересечении проспектов Киевского и Партизанского, а также 4 гаража в кооперативе, расположенном по улице Стратонавтов.

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Аварийные бригады восстановили энергоснабжение поселков шахт Трудовская и 12-я. По городу все еще остаются обесточенными 84 подстанции.

Водопроводные узлы КП ”Донецкгорводоканал” работают и с 16.00 начали подавать воду потребителям.