В единой базе ДНК более 400 анализов родственников пропавших безвести - Богомолец

Об этом рассказала советник президента Украины Ольга Богомолец в эфире телеканала "112 Украина".

"После принятия нами решения и создания этой единой базы данных ДНК, это было две с половиной недели назад, на сегодняшний день более 400 человек, которые разыскивают своих пропавших без вести родных, уже сдали анализы. Более 200 из них обработаны", - сообщила Богомолец.

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По ее словам, гражданин любой страны может приехать в Украину и под защитой персональных данных сдать ДНК-анализ, написав соответствующее заявление.

"Ваши персональные данные не будут обнародоваться. И если в реестре будет найдена соответствующая ДНК, можно будет и перезахоронить. Все эти тела, которые у нас есть, их хоронят в гробах, есть специальные военные кладбища в Днепропетровске и Запорожье", - добавила Богомолец.

Отметим, что на горячую линию СБУ обратились семьи более 130 пропавших безвести военных Российской Федерации.