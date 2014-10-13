Во двор Херсонской ОГА бросили светошумовую гранату
18:47, 13 октября 2014Общество
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Во внутренний двор Херсонской облгосадминистрации в ночь на 13 октября неизвестные лица бросили светошумовую гранату.
Во двор Херсонской ОГА бросили гранату / visti.ks.ua
Как сообщил корреспонденту УНИАН источник в местной Самообороне, в результате взрыва разбиты окна четырех кабинетов на первом этаже здания, где размещаются штабы медиков-волонтеров и Самообороны.
Читайте такжеХерсонские активисты протестуют против назначения в ОГА бывшего заместителя ЗахарченкоВ секторе связей с общественностью УМВД Украины в Херсонской области сообщили, что заявление по этому факту в милиции не регистрировали.
В пресс-службе администрации случившееся пока не комментируют, но работники ОГА факт взрыва подтверждают.
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