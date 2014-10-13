Во двор Херсонской ОГА бросили светошумовую гранату

Как сообщил корреспонденту УНИАН источник в местной Самообороне, в результате взрыва разбиты окна четырех кабинетов на первом этаже здания, где размещаются штабы медиков-волонтеров и Самообороны.

Читайте такжеХерсонские активисты протестуют против назначения в ОГА бывшего заместителя ЗахарченкоВ секторе связей с общественностью УМВД Украины в Херсонской области сообщили, что заявление по этому факту в милиции не регистрировали.

В пресс-службе администрации случившееся пока не комментируют, но работники ОГА факт взрыва подтверждают.