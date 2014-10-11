УПЦ КП: российские спецслужбы готовят провокации на 14 октября

Об этом говорится в заявлении пресс-центра Киевской патриархии, размещенном на сайте Украинской православной церкви КП.

«Из достоверных источников Киевская патриархия получила информацию о том, что российскими спецслужбами на праздник Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября готовятся многочисленные провокации в Киеве и в областях Украины с целью разжигания религиозной и общественной вражды. Под видом украинских националистов и сторонников Киевского патриархата провокаторами готовятся нападения на Киево-Печерскую Лавру и храмы Московского патриархата. Уже сейчас из разных областей Украины поступает информация о распространении листовок якобы от имени украинских патриотов и сторонников Киевского патриархата, в которых содержатся призывы на Покров 14 октября совершить физическую расправу над духовенством Московского патриархата и захватывать храмы УПЦ МП. Насколько нам известно, 14 октября высшие руководители УПЦ МП планируют находиться за рубежом», - отмечается в заявлении.

В связи с этим с благословения патриарха Киевского и всея Руси-Украины Филарета пресс-центр Киевской патриархии официально заявляет, что Киевский патриархат не причастен к подготовке и возможному совершению силовых действий в отношении Киево-Печерской Лавры, храмов и духовенства Московского патриархата в Украине, не имеет никакого отношения к изготовлению и распространению листовок с призывами к насилию против священников и храмов Московского патриархата.

«Выбор праздника Покрова Пресвятой Богородицы – дня, когда чтили память украинских казаков и повстанцев УПА, – в качестве даты провокаций, выявление одинаковых по содержанию листовок в разных областях Украины (в частности, в Ривненской и Херсонской областях), свидетельствует о скоординированной и масштабной подготовке провокации. Ее очевидной целью является создание повода для развертывания в российских СМИ и на международной арене очередной волны клеветы на Украину и Киевский патриархат, разжигание в украинском обществе вражды, особенно накануне парламентских выборов», - заявляют в УПЦ КП.

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Киевский патриархат в который раз официально заявляет об осуждении насилия против духовенства или храмов Московского патриархата. Переход священников и общин УПЦ МП в Киевский патриархат может происходить лишь на добровольной основе путем волеизъявления самих прихожан, как это предусмотрено украинским законодательством. Антиукраинская и сепаратистская агитация, которую позволяют себе вести некоторые представители Московского патриархата в Украине, также должна пресекаться не путем беззаконного насилия, а установленным законами образом, отмечается в заявлении.

УПЦ КП отбрасывает обвинения «в «захвате храмов», которые в последнее время звучат со стороны Московского патриархата, как безосновательные. Если прихожане какой-то из общин УПЦ МП изъявили желание объединиться с Киевским патриархатом – они это делают по собственному волеизъявлению, а церковь по их просьбе лишь помогает защитить их собственное решение от давления и провокаций со стороны сторонников Московского патриархата».

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Украинская православная церковь Киевского патриархата призывает своих верующих и сторонников ни в коем случае не принимать участия в подготовке и проведении насильственных действий против духовенства и храмов Московского патриархата, в том числе в тех, которые планируются агентами российских спецслужб на 14 октября, а также призывает государственные власти обратить внимание на подготовку к этим провокациям и не допустить их воплощения в жизнь.