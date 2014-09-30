Во Львове обещают обеспечить раненых участников АТО бесплатными протезами

Львовское казенное экспериментальное предприятие передвижения и протезирования (Львовский протезный завод) будет бесплатно обеспечивать всех участников АТО протезами высокого качества, изготовленными по современным технологиям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил и.о. председателя Львовской облгосадминистрации Юрий Турянский во время выездного совещания по проблемам оказания помощи военным, пострадавшим в зоне АТО.

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Он подчеркнул, что возможности львовского протезного предприятия позволяют обеспечить столько инвалидов-участников АТО, сколько потребуется.

Также Турянский отметил, что на Львовщине действует пилотный проект, который предусматривает бесплатное протезирование военнослужащих - участников АТО по упрощенной процедуре.

«Львовское предприятие готово бесплатно предоставлять протезы всем инвалидам - участникам АТО. Услуги по установлению протеза, сопровождению лица являются бесплатными, здесь есть все необходимые комплектующие и, самое важное, высококвалифицированные специалисты», - сказал Турянский.

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В настоящее время в медицинских учреждениях Львовской области на лечении находятся 170 бойцов, вернувшихся из зоны АТО. 200 военнослужащих проходят реабилитацию, а 27 - нуждаются в протезировании. Шесть военных уже получили современные протезы.

Сегодня Львовский протезный завод является одним из крупнейших в Украине. Здесь также налажено крупнейшее производство инвалидных колясок.