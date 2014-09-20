В Донецкой области остаются обесточенными 75 населенных пунктов

В Донецкой области энергетики компании ДТЭК 19 сентября восстановили электроснабжение 6 населенных пунктов, но еще 75 населенных пунктов остаются обесточенными.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ДТЭК, в работах участвовали 499 энергетиков в составе 198 бригад с использованием 151 механизма.

Продолжает оставаться обесточенной насосная первого подъема Южно-Донбасского водопровода – вода не поступает на Красноармейскую и Великоанадольскую фильтровальные станции.

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Также обесточена Донецкая фильтровальная станция, Новостожковский водопроводный узел, Кировский водопроводный узел.

Восстановить электроснабжение этих объектов невозможно из-за непрекращающихся боев в районе повреждения линий и подстанций.