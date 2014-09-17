В оккупированном Крыму продолжают расти цены на продукты

Прилавки тем временем продолжают пустеть, передает ТСН.

Читайте такжеОккупанты Крыма признали дефицит продовольствия на полуостровеКак сообщается, вдефиците соки и консервы, ассортимент молочной продукции и сыров небольшой, аквариумы в супермаркетах, где раньше была живая рыба, уже давно пустые, охлажденной рыбы нет.

Читайте такжеВ оккупированном Севастополе запасов пресной воды осталось лишь на 1,5 месяцаРоссийские продукты, которые обещали крымчанам, оказались значительно дороже, чем украинские, их поставляют с перебоями. Также заметно обеднел ассортимент лекарств в аптеках.