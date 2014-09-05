В Музее Великой Отечественной войны в Киеве открыли выставку об АТО

Перед открытием школьники выпустили в небо голубей и сине-желтые шарики как призыв к миру, сообщает 5 канал.

Среди экспонатов - форма и военное снаряжение участников двух мировых войн и бойцов, что служат в зоне АТО. В частности - выставлена куртка добровольца батальона "Айдар", в которой он погиб во время обстрелов 20 августа на Луганщине, а также фотографии революционного Майдана и совсем свежие, сделанные возле Иловайска.

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