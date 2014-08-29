Террористы отпустили донецкую патриотку Ирину Довгань - СМИ

Об этом рассказал фотожурналист Дмитрий Беляков, способствовавший освобождению Довгань, в эфире "Дождя".

По словам Белякова, главарь "Востока" Александр Ходоковский не знал, что Довгань находилась на его базе, и пообещал наказать виновных.

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"После вмешательства Марка Франкетти, моего коллеги, и моего нам удалось убедить его, что Ирину необходимо освободить. Ирина Довгань сейчас жива, здорова, с ней все в порядке, и она очень скоро воссоединится со своей дочерью", — сообщил журналист.

Напомним, 26 августа Ирину Довгань, завернутую в государственный флаг Украины, боевики террористического батальона "Восток" привязали к "позорному столбу" в центре Донецка. В руки женщине дали табличку "Она убивает наших детей — агент карателей".