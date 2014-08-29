Террористы отпустили донецкую патриотку Ирину Довгань - СМИ
Гражданка Украины Ирина Довгань, которую боевики "ДНР" в Донецке привязали к "позорному столбу", а позже задержали, обвинив в том, что она якобы содействовала армии, отпущена на свободу и скоро воссоединится со своей дочерью.
Об этом рассказал фотожурналист Дмитрий Беляков, способствовавший освобождению Довгань, в эфире "Дождя".
По словам Белякова, главарь "Востока" Александр Ходоковский не знал, что Довгань находилась на его базе, и пообещал наказать виновных.
Читайте такжеВ Донецке террористы привязали к столбу и избили украинскую патриотку (фото)
"После вмешательства Марка Франкетти, моего коллеги, и моего нам удалось убедить его, что Ирину необходимо освободить. Ирина Довгань сейчас жива, здорова, с ней все в порядке, и она очень скоро воссоединится со своей дочерью", — сообщил журналист.
Напомним, 26 августа Ирину Довгань, завернутую в государственный флаг Украины, боевики террористического батальона "Восток" привязали к "позорному столбу" в центре Донецка. В руки женщине дали табличку "Она убивает наших детей — агент карателей".