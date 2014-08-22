Первый эшелон гуманитарного рейса Ахметова сегодня будет в Мариуполе

Накануне весь гуманитарный груз, а это более 2000 тонн продовольствия, детского питания, средств гигиены, проверили представители Главного управления МЧС в Днепропетровской области и офиса регионального представителя управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Представитель УВКБ ООН Елена Клочкова отметила: «Мы работаем здесь как наблюдатели. Проверяем гуманитарный груз перед отправкой его в Мариуполь: соответствует ли заявленное в документах реальному грузу и сертификатам качества, а также проверяем наличие разрешительной документации. Проверка прошла успешно. Качество груза и все остальные вопросы нареканий не вызвали».

Соответствие всем необходимым нормам подтвердил также Игорь Волошин,заместитель начальника Главного управления Ресурсного обеспечения Днепропетровской области.

Римма Филь, координатор Гуманитарного штаба при фонде Рината Ахметова: «Теперь, когда гуманитарный груз проверен, и мы получили подтверждение, что товар соответствует всем стандартам, автоколонна из Днепропетровска отправляется в Мариуполь, где завтра утром волонтеры начнут разгружать и расфасовывать содержимое по индивидуальным продуктовым, гигиеническим и детским наборам. Далее машины с уже упакованной помощью поедут в города в зоне военных действий, освобожденные города и места компактного проживания переселенцев – туда, где эта помощь сейчас крайне необходима. По разным оценкам, это от 1 до 3 млн. человек. По самым скромным оценкам, объем необходимой гуманитарной помощи составляет около 10 тыс. тонн в неделю или 40 тыс. тонн в месяц. При том, что суммарный объем заявленной украинской, российской помощи и помощи, которую регулярно завозят на Донбасс благотворительные и волонтерские организации, не превышает 5 тыс. тонн. Поэтому Ринат Ахметов поручил своему Гуманитарному штабу отправить не менее 10 тыс. тонн гуманитарной помощи».

Первый эшелон помощи в составе 200 000 продуктовых наборов должен покрыть потребность на 2 недели. В состав наборов входят в том числе сахар, крупы, мука, чай, соки, консервы и макаронные изделия. Для жителей освобожденных городов, в которых массово проживают переселенцы, в частности, Мариуполь, Святогорск, Курахово, Доброполье, Счастье, а также для других компактных мест проживания переселенцев, будут переданы гигиенические наборы в количестве 10 000 шт., что покроет потребности на один месяц для семьи из 3-х человек. Также семьи в освобожденных городах и переселенцы с детьми получат детские наборы (детское питание, памперсы) в количестве 5 000 шт.