Вывезенные террористами в Россию дети-инвалиды возвращены в Украину

Об этом УНИАН сообщили в Управлении коммуникативной политики и связей с общественностью уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Как напомнили у омбудсмена, 8 августа Лутковской поступило сообщение от Министерства иностранных дел Украины о похищении вооруженной террористической группировкой 8 украинских детей в возрасте от 8 месяцев до 2 лет, воспитанников детского дома Луганска, которые находились на стационарном лечении в одной из больниц города.Читайте такжеБоевики препятствуют вывозу из зоны АТО детей и людей с ограниченными возможностями

Малыши без какого-либо медицинского сопровождения и документов были принудительно незаконно перемещены вооруженными террористами через пункт пересечения государственной границы Изварино Луганской области на территорию Ростовской области.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека обратилась к российскому омбудсману Элле Памфиловой с требованием принять все возможные меры для безусловного и безопасного возвращения украинских детей и содействовать в предоставлении детям необходимой помощи. На уровне двух омбудсманов была достигнута договоренность о возвращении детей в Украину в ближайшее время, отмечается в сообщении.

По результатам проведенной работы дети были переданы под опеку Генконсульства Украины и размещены в больнице г. Донецка Ростовской области для предоставления необходимой медицинской помощи, поскольку 6 детей – это дети с инвалидностью, которым необходимо было создать условия для нормализации их самочувствия.

Сегодня, 13 августа, Лутковская вместе с главным врачом детского дома прибыли в г. Донецк (Ростовская область) с целью возвращения детей на Родину.

Для транспортировки детей украинской стороной были предоставлены новые кареты скорой помощи, которые оборудованы и обеспечены всем необходимым для перевозки больных малышей.Читайте такжеНа Луганщине под угрозой похищения остаются 170 детей

«В 11 часов по украинскому времени дети были переданы представителям украинской стороны – Валерии Лутковский и главному врачу детского дома. По состоянию на 14.00 дети в сопровождении уполномоченного по правам человека уже пересекли границу Украины и направляются в соответствующее медицинское заведение для отдыха и медицинского обследования на безопасной территории в Украине», - подчеркивается в сообщении.