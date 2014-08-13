В Донецке ночью от артобстрела пострадали 5 мирных жителей

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

«Ночь с 12 на 13 августа в Донецке прошла крайне напряженно. По всему городу слышались звуки взрывов и залпы из тяжелых орудий. Активные боевые действия велись в Петровском районе», - сказано в сообщении.

В горсовете констатировали, что в результате попадания снарядов пострадали частные жилые дома по ул. Зональной, №11 по ул. Лациса и №3 по ул. Дорожная, а также 6-й, 7-й, 8-й, 2-й и 3-й этажи девятиэтажного дома по ул. Щипачева №2. В соседних домах, а также в главном корпусе горбольницы №14 и в местной стоматологической поликлинике повреждено остекление. Кроме того, в Петровском районе пострадало 5 мирных жителей.

Читайте такжеВ Донецке минувшей ночью 7 мирных жителей получили раненияПо состоянию утро 13 августа, обстановка в Донецке сохраняется напряженной, отмечено в сообщении. В результате артобстрелов снова обесточены подстанции в Кировском и Петровском районах - 25 трансформаторных подстанций (ТП) на поселке шахты «Трудовская» и еще 25 ТП - жилые кварталы шахты «Абакумова». Продолжаются ремонтные работы на подстанции ХБК, в микрорайоне Тестильщик осталось запитать 10 ТП.

Читайте такжеВ Донецке террористы похитили общественного деятеля Потехина - СМИ Из-за обстрела также был поврежден газопровод низкого давления по ул. Магдебургской №64, остались без газа 70 домов частного сектора в Петровском районе, сообщили в горсовете.