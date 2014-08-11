В Харькове задержали мужчину по подозрению в телефонном терроризме

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, ранее судимого мужчину подозревают в том, что он сделал ложное сообщение о минировании рынка на Салтовке.

Согласно информации милиции, сообщение о минировании рынка поступило 9 августа около 19:00 в дежурную часть Фрунзенского райотдела милиции. На место события прибыла следственно-оперативная группа во главе с руководством райотдела. В процессе поиска взрывчатки были задействованы силы взрывотехников и экспертов, кинологической службы, оперативных подразделений и Управления СБУ в Харьковской области.Читайте такжеВ Харькове "заминировали" станцию метро

Во время мероприятий было осмотрено около 3,9 тысяч квадратных метров территории торгового объекта, эвакуированы 125 граждан. Сообщение о минировании оказалось ложным, взрывчатые вещества найдены не были.

В результате общего проведения оперативных мероприятий сотрудники милиции совместно с работниками СБУ в течение нескольких часов разоблачили в совершении указанного уголовного правонарушения 40-летнего безработного харьковчанина. Как показала дальнейшая проверка, раньше он уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием.

Следователи открыли уголовное производство по части 1 статьи 259 (заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому угрожает наказание в виде лишения свободы от 2 до 6 лет. В ближайшее время в судебном порядке будет решен вопрос об избрании для задержанного меры пресечения. Продолжаются следственные действия по данному.