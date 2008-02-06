72-летний охранник задержал вооруженного грабителя

В Черновцах 72-летний охранник во время разбойного нападения на магазин задержал одного из вооруженных нападающих.

Как сообщил УНИАН руководитель Центра связей с общественностью УМВД Украины в Черновицкой области Вячеслав ХАБАЙЛО, сегодня около 5 часов утра в магазин, который работает в круглосуточном режиме, ворвались двое неизвестных в масках из женских чулок и, угрожая продавцу магазина пистолетом, похитили из кассы 550 грн.

По данным В.ХАБАЙЛА, когда грабители выходили из магазина, на одного из них, который был с пистолетом, набросился 72-летний охранник магазина. Бывший работник милиции, а в настоящее время пенсионер, повалил его на землю и обезоружил. Через несколько секунд охраннику на помощь пришел таксист, который был рядом с магазином.

Наряд батальона патрульной службы, который в том районе нес службу по охране общественного порядка, оперативно отреагировал на сообщение о преступлении.

Задержанным оказался 22-летний ранее судимый житель Львовской области. Установлена личность и другого участника преступления, но по "горячим следам" его задержать не удалось и сейчас продолжаются розыскные мероприятия.

Как установили эксперты, оружие, с которым грабители совершили преступление, является газовым.

Сегодня начальник УМВД Украины в Черновицкой области, генерал-майор милиции Георгий ПРОСКУРНЯК в областном управлении наградил пенсионера-охранника и другого участника задержания ценными подарками.