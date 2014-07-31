Госкомтелерадио проверит украинские филиалы российских изданий

Как сообщил директор департамента информационной политики Госкомтелерадио Богдан Червак, в комитет с депутатским запросом обратился народный депутат Николай Томенко. В запросе отмечается, что в информационном пространстве страны присутствуют и активно действуют украинские филиалы ряда российских изданий, которые систематически распространяют материалы, пропагандирующие российскую доктрину развала Украины, призывающие к свержению конституционного строя, продолжению и углублению агрессии, разжиганию войны, вражды, ненависти, и тому подобное. При этом Николай Томенко подал перечень таких изданий.

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"Госкомтелерадио будет реагировать на запрос народного депутата", - сказал Богдан Червак, уточнив, что анализ публикаций украинских филиалов российских газет дает основания проверить их деятельность. "Уже готовится правовая оценка таких публикаций для обращения к компетентным органам по поводу недопущения распространения в Украине антиукраинской и антигосударственной печатной продукции", - сказал Богдан Червак.

Он призвал редакции печатных СМИ не нарушать отечественное информационное законодательство. "В случае его игнорирования власть будет адекватно и решительно принимать меры, направленные на привлечение виновных лиц к уголовной ответственности", - резюмировал он.