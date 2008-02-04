Севастополь получит от российского правительства 19 млн. гривен

Севастополь в этом году в связи с пребыванием на его территории Черноморского флота России получит от правительства РФ 19 млн. грн. на социально-экономическое развитие, и первый транш в Министерство финансов Украины уже поступил.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил заместитель председателя Севастопольской городской государственной администрации Леонид САВЕНКО на брифинге для журналистов.

По его словам, „это очень хорошо, потому что первые два года с момента подписания соглашения выплаты вообще не производились. В 2005 году начались первые проплаты, но они осуществлялись не ритмично, в конце года”. Как добавил Л.САВЕНКО, „было 14 млн. грн., в прошлом году - 19 млн. грн., и в этом году где-то 19 млн. грн.”

Как сообщил заместитель председателя горгосадминистрации, на прошлой неделе на заседании в Москве межправительственной комиссии относительно проблем Черноморского флота РФ (Л.САВЕНКО также принимал участие в заседании - УНИАН) отмечалось, что „у нас два последних года очень ритмично, двумя траншами в год - как и предусмотрено межправительственным соглашением - поступают средства от правительства РФ на социально-экономическое развитие Севастополя”.