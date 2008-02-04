В Одессе задержана группа крупных аферистов

Совместными усилиями правоохранительных структур в Одессе задержаны три крупных афериста, подозреваемые более чем в 100 эпизодах мошенничества с недвижимостью и автомобилями.

Как сообщил УНИАН источник в областной прокуратуре, при обыске в квартире одного из соучастников преступлений обнаружена лаборатория по изготовлению фальшивых документов. Изъято свыше 300 штампов и гербовых печатей организаций, тысячи настоящих и фиктивных документов на квартиры, строения, земельные участки, автомобили, а также свыше 400 подлинных и фальшивых паспортов граждан.

В ходе следственных действий обнаружены также фальшивые удостоверения работников прокуратуры, гербовые печати райотделов милиции в Одессе, прокуратуры, судов. Печати судов использовались для изготовления поддельных решений о правах на недвижимость.

С помощью сфальсифицированных документов члены группировки, ряд из которых объявлены в розыск, обращались в суды и получали в собственность жилье, хозяева которого временно отсутствовали в городе.