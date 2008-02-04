В Украине горит вторая шахта: экстренно эвакуируют 600 горняков

В Луганской области на шахте "Комсомольская" (ГП "Антрацит") в городе Антрацит из-за пожара проводится экстренная эвакуация около 600 горняков рабочей смены.

Как сообщили УНИАН в Центральном штабе Государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, пожар возник в 10.25 в восточном полевом откаточном штреке горизонта 960 метров. Все горняки выводятся на поверхность.

На шахту прибыли горноспасатели.

Тем временем в Донецке на шахте "Куйбышевская" завершена эвакуация 108 горняков рабочей смены, проведенная в связи с пожаром.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе территориального управления Госгорпромнадзора, при эвакуации никто из горняков не пострадал. Подразделения Государственной военизированной горноспасательной службы завершают ликвидацию пожара.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 8.45 на шахте "Куйбышевская" произошел пожар. Возгорание возникло в конвейерном уклоне пласта К8. По предварительной информации, загорелся барабан приводной станции. В момент возгорания в шахте находилось 108 человек.