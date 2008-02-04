Как лучше уберечь сбережения от инфляции

Журнал «Профиль» исследует, как уберечь сбережения от инфляции.

Чтобы не рисковать, эксперты советуют положить деньги на депозит - из расчета пятьдесят процентов в гривнах, сорок - в евро и всего десять - в долларах.

Еще один пример - приобрести золотые слитки. Ведь этот металл постоянно дорожает.

И отнюдь не советуют тратить деньги на скупку бытовой техники, цена которой практически не меняется, и продуктов питания. Ведь их про запас много все равно не отложишь.

ICTV