Как лучше уберечь сбережения от инфляции
09:17, 04 февраля 2008Общество
15048
Советуют эксперты
Журнал «Профиль» исследует, как уберечь сбережения от инфляции.
Чтобы не рисковать, эксперты советуют положить деньги на депозит - из расчета пятьдесят процентов в гривнах, сорок - в евро и всего десять - в долларах.
Еще один пример - приобрести золотые слитки. Ведь этот металл постоянно дорожает.
И отнюдь не советуют тратить деньги на скупку бытовой техники, цена которой практически не меняется, и продуктов питания. Ведь их про запас много все равно не отложишь.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter