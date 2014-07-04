В Николаеве произошел взрыв во дворе мобилизационного штаба «Народного ополчения»

Об этом УНИАН сообщили в группе связей с общественностью городского отдела милиции Николаева.

3 июля в 20.10 в дежурную часть Николаевского городского управления милиции на телефонную спецлинию «102» поступило сообщение о том, что во дворе дома по ул. Б. Морская, где расположен штаб «Народного ополчения», произошел взрыв.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Центрального райотдела милиции, сотрудники взрывотехнической службы и эксперты.

Выяснилось, что взрыв произошел в беседке на заднем дворе указанного дома, в результате чего была повреждена скамейка. При этом никто не пострадал.

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Сотрудники милиции осмотрели место происшествия, опросили возможных свидетелей и очевидцев. По словам одного из них, незадолго до того, как произошел взрыв, он видел незнакомого мужчину, который сидел на лавочке и якобы держал в руках полиэтиленовый пакет.

Сейчас правоохранители устанавливают причину взрыва, принимают меры по задержанию причастных лиц. Начато уголовное производство по ст. 296 УК Украины «Хулиганство».

Правоохранители обращаются к гражданам, которые владеют какой-либо информацией по данному факту, сообщать в Центральный райотдел милиции Николаева по адресу г. Николаев, ул. Декабристов, 8.