На Тернопольщине задержали рецидивистов, которые похитили милиционера

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе общественных связей областного управления милиции, в воскресенье, 22 июня, оперативника УБОП, который был при исполнении служебных обязанностей, нападавшие удерживали в доме одного из них в Тернопольском районе 6 часов, в течение этого времени причиняли ему телесные повреждения.

Во время задержания группы нападавших сотрудники УБОП изъяли у них три травматических и один пневматический пистолеты, боевую гранату «РГД-5», деревянную биту, почти сотню патронов калибра 7,62 мм, более десятка патронов калибра 9 мм, средства связи, военную форму. Кроме того, у подозреваемых изъяли муляжи трех автоматов «АКС-74» и один - автомата «Томсон», а также автомобиль «Тойота-Лендкрузер».Читайте такжеДве церкви в Тернопольской области рецидивист поджег, потому что не нашел там денег

По данным правоохранителей, пять человек, совершивших противоправные действия в отношении работника милиции, ранее были судимы за имущественные и наркопреступления, хулиганство, причинение телесных повреждений.

В отношении подозреваемых открыто уголовное производство. Им инкриминируют преступления по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 2 ст. 186 (грабеж, соединенный с насилием, не опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия, или совершенный повторно, или по предварительному сговору группой лиц).