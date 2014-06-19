Для выезда из зоны АТО необходимо отменить именные железнодорожные билеты - волонтер

Об этом она сказала во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

Тарабанова объяснила, что волонтерам приходится покупать билеты для вынужденных переселенцев на другие фамилии, поскольку часто переселенцы не могут сами приобрести билеты, а бывает и так, что они покидают свои дома вообще без паспорта.

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«Нашим активистам приходится покупать билеты на поезда, и мы покупаем билеты на чужие фамилии, а у некоторых переселенцев вообще нет никаких документов, чтобы самостоятельно приобрести билет. В сложившихся условиях - это нонсенс. Необходимо отменить эту норму для зоны проведения АТО», - считает волонтер.