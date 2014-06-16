Петров пост нужно посвятить тому, чтобы ненависть и злоба ушли из нашей жизни – митрополит

Об этом он сказал в интервью ”УНИАН-Религии”.

”Пост установлен Церковью для того, чтобы подготовить душу человека ко встрече великих праздников. Пост изменяет внутренний мир, очищает человека. В дни поста мы принимаем более легкую пищу, стараемся чаще бывать на богослужениях, на исповеди и причащаемся Святых Христовых Тайн”, - отметил митрополит.

Говоря о ситуации, которая сложилась в эти дни в государстве и обществе, представитель УПЦ МП уверен, что “злоба и агрессия - не те силы души, которые могут привести наше общество к процветанию”. При этом он обратил внимание на то, что “сегодня проблема в каждом из нас”.

“За своим сердцем нужно всегда очень внимательно наблюдать. Потому что именно из сердца исходят злые помыслы. Если мы не очистим душу от злых и гневных помыслов через покаяние, то они и впоследствии будут возникать. Верующему человеку помогает уйти от гнева молитва”, - говорит Антоний.

Он подчеркнул, что для общества сегодня необходим дух примирения.

”Прежде всего, дух примирения - как идеал любви - дается через способность прощения. Нам нужно научиться прощать людей. Прощать их недостатки и непонимание. С этого может начаться наше внутреннее возрождение и возрождение жизни нашего общества», - считает церковный иерарх.

Читайте такжеМитрополит Донецкий и Мариупольский Иларион: Не будет Божьего благословения на тех, кто нарушает заповедь «Не убий!»”Мы пытаемся заставить ближнего принять наше видение этого мира. Нужно постараться хоть какую-то долю ненависти отделить от себя. Злоба и агрессия - это тупик для каждого конкретного человека. Я думаю, что мы должны провести этот пост в особой глубокой молитве за наших соотечественников, с которыми у нас не совпадают мнения”, - считает управляющий делами УПЦ МП.

По мнению митрополита Антония, для того, чтобы достойно провести пост, некоторым людям, возможно, следует ограничить себя от информации, ”которая сегодня не всегда объективно подается и не воспитывает в нас любовь и добрые качества”. В дни поста он советует чаще бывать в храме.

”Очень важно приходить в дни поста в храм. Церковь молится о том, чтобы Господь послал мир народу и нашему Отечеству. Очень важно, чтобы люди ощущали, что мы все вместе, что наши переживания не одиноки. Мы все разные, но все мы больны духовно - в той или иной степени. В церкви мы объединяемся в особую силу, когда Бог дает благодать каждому в отдельности и всем вместе. Именно в Церкви ощущается наше внутреннее единство”, - заключает митрополит.

Справка. Петров пост всегда начинается в понедельник, через неделю после Дня Святой Троицы, и продолжается до 12 июля - дня святых апостолов Петра и Павла. В этом году Петров пост будет длиться почти четыре недели.

Петров пост в народе называют «Петровка», он учрежден Православной церковью в память о трудах святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

Церковь призывает к этому посту, приводя пример апостолов, которые, приняв Святого Духа в день Пятидесятницы, в посту и молитве, «в трудах и в истощении, часто в бдении, в голоде и жажде» готовились ко всемирной проповеди Евангелия.

Во время Петрова поста устав Церкви предписывает не употреблять молочную и мясную пищу, а по средам и пятницам воздерживаться от рыбы.