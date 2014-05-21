Россияне рады аннексии Крыма, но отдыхать туда не едут

Об этом идет речь в сюжете ТСН.19:30.

На вокзале женщины, перебивая друг друга, предлагают отдых в частном секторе. Например, небольшая двухкомнатная квартира в центре с удобствами, плазменным телевизором и коврами на стене стоит в гривнах 650 в сутки. Владелица убеждает, что такие домашние условия выдержат конкуренцию с сотнями построенных к олимпиаде современных отелей.

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Сочинская предпринимательница своих крымских коллег конкурентами не считает.

По количеству природных и исторических достопримечательностей Сочи значительно уступает Крыму с его 11 тысячами объектов культурного наследия. Однако российских туристов крымская красота пока не заинтересовала. Они патриотически одобряют аннексию Крыма, но загорать поедут в Сочи.