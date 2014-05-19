В Харькове количество погибших в результате падения крана увеличилось до трех человек
01:59, 19 мая 2014Общество
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В Харькове количество погибших в результате падения строительного крана увеличилось до трех человек.
В Харькове количество погибших в результате падения крана увеличилось до трех человек / kharkovforum.com
Об этом УНИАН сообщили в Госгорпромнадзоре.
В больнице скорой и неотложной медицинской помощи от полученных травм скончались две женщины -продавщицы (1967 и 1962 г.рождения), находившиеся в киосках продовольственных товаров ООО «Юлис А», на которые и упал кран.
Как сообщал УНИАН, вчера, 17 мая, в 20.09 в Харькове на территории строительной площадки ОАО «Куряжский домостроительный комплекс» упал строительный кран.
В результате 1 человек погиб на месте, 5 пострадали. Одному пострадавшему была оказана помощь на месте, от госпитализации он отказался. Четырех пострадавших доставили в больницу, трое из них были в тяжелом состоянии.
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