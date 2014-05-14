Завтра в Украине - от мокрого снега и сильных дождей до +29 градусов

В большинстве областей Украины пройдут дожди с грозами и порывистый ветер. В западных областях местами ожидаются сильные дожди, в горах очень сильные, на высокогорье Карпат вероятный мокрый снег. Также на горных реках запада Украины возможны сели и паводки, сообщает Opogode.ua.

Снизится температура воздуха - на западе до +8 +14, на севере и в центре до +13 +20. В восточной части, на юге и в центральных областях еще будет тепло, до +25 градусов. На востоке местами возможно до жарких +29 градусов.

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В западной части пройдут грозовые дожди, местами сильные осадки, сильный ветер, в Карпатах очень сильные дожди, высоко в горах - мокрый снег. На горных реках - сели и паводки. Температура воздуха ночью +3 +10, днем +8 +15 градусов.

В северных областях - дожди, грозы, местами сильные дожди. Температура воздуха ночью +7 +12, днем +13 +18 градусов, в Сумской области до +23 градусов.

В центральных областях местами дожди, грозы. Температура воздуха ночью +8 +13, днем +20 +25, в Винницкой и Кировоградской областях +12 +19 градусов.

На востоке пройдут дожди, грозы. Температура воздуха ночью +10 +15, днем +22 +29 градусов.

В южной части ожидаются грозовые дожди, в Одесской области местами сильные дожди. Температура воздуха ночью +10 +15, днем +20 +26 градусов.

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В Киеве - дожди, грозы, днем местами сильные дожди. Температура воздуха ночью +10 +12, днем 17-19 градусов тепла.

Ветер ожидается в Украине северо -восточный, 5-12 м/с, в западных областях местами порывы до 15-20 м/с.