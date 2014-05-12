«1+1 медиа» предложила критерии снятия с эфира российских сериалов

Группа «1+1 медиа» в рамках объявленной инициативы разработала критерии относительно показа российского сериального контента на телеканалах группы.

Сегодня, 12 мая, соответствующее письмо с детальным описанием было направлено в Комитет по вопросам свободы слова и информации, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания и к Генпрокурору Украины. Об этом сообщает пресс-служба группы, передает "Телекритика".

«Мы считаем необходимым сформулировать свою позицию по ряду этических, культурных и исторических проблем, которые так или иначе освещаются в значительном количестве российских сериалов. В первую очередь, это сериалы с острыми идеологическими разногласиями в российской интерпретации. Мы искренне надеемся, что другие украинские телеканалы воспримут и разделят нашу инициативу как таковую, что будет способствовать прекращению распространения российской пропагандистской политики на территории Украины» - сказано в сообщении группы.

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«1+1 медиа» считает необходимым дифференцировать сериалы по определенным признакам, и по ним определить показ каких сериалов является недопустимым.

Ниже приводим подробный перечень критериев, соответствие которым, должно, по мнению «1+1 медиа», быть условием для снятия продукта с эфира.

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Исторические:

- идеализация прежних заслуг спецслужб путем создания иллюзии, что советскому режиму в разные периоды его существования угрожали армии шпионов, агентов и диверсантов из числа простых граждан СССР; оправдания репрессивных мер борьбы с ними так называемой «исторической» или «государственной» необходимостью жестокости, террора, рост влияния органов-предшественников ФСБ и ГРУ;

- отход от демократических толерантных подходов в анализе событий Второй мировой войны, включая периоды и события, которые ей предшествовали и за ней следовали, такие как коллективизация, индустриализация и массовые репрессии, навязывание политически ангажированных исторических событий;

- искажение роли и трагедии украинского народа в ходе сопротивления фашистской агрессии, уменьшение степени сопротивления как такового, показ украинского народа как коллаборациониста и пособника фашистских оккупантов;

- попытки исторических ревизий и толкование итогов Второй мировой войны в пользу существующих советских репрессивных институтов, включая НКВД во время и после Второй мировой войны.

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Современные:

- системная героизация российских силовых структур и их представителей; представление остальных гражданских институтов как несостоятельных и коррумпированных, что приводит к выводу об оправданности использования силы ради любой поставленной задачи;

- настойчивая демонстрация «преимущества» авторитарной системы российской государственности над общечеловеческими ценностями, что приводит к выводу о моральном превосходстве «особого российского пути», его особой исторической роли и миссии в установлении мирового порядка, даже при условии значительных потерь человеческих жизней;

- пропаганда ксенофобии, нетерпимости, идей о превосходстве одних наций над другими, милитаризма.

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Напомним, 2 мая, группа «1+1 медиа» обратилась в Комитет по вопросам свободы слова и информации, Национальный совета по вопросам телевидения и радиовещания и к Генпрокурору Украины с требованием срочно дать оценку фактам показа и популяризации фильмов и сериалов, которые восхваляют мощь вооруженных сил Российской Федерации на украинских телеканалах. Впоследствии группа заявила, что с понедельника, 12 мая, с показа в эфире телеканала «2+2» будут сняты 15 сериалов на эту тематику. В то же время в эфире канала останутся другие сериалы российского производства, в том числе мелодрамы, детективы, комедии, и т.д.

12 мая заместитель председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Лариса Мудрак заявила со ссылкой на результаты мониторинга, что «восемь украинских телеканалов активно работают на популяризацию агрессора». В частности, она назвала группу компаний «Интер» (семь сериалов на каналах НТН и «Интер»), телеканал ICTV (четыре сериалы), телеканал «Гамма» (три сериалы).