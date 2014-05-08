Суд снизил экс-ректору Мельнику размер залога в 50 раз

Апелляционный суд Киева снизил размер залога для бывшего ректора Национального университета налоговой службы Петра Мельника с 30 млн грн до почти 600 тыс. грн.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы суда, передает ЛигаБизнесИнформ.

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"Коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел отменила постановление судьи Печерского райсуда Киева от 22 апреля 2014 года в части определения подозреваемому П. В. Мельнику размера залога", - говорится в сообщении.

Мельнику снизили залог из 25 тысяч до 500 минимальных заработных плат.

Суд вынес определение, которым апелляционную жалобу адвоката Мельника удовлетворил частично.

Но в суде не сообщили, внес ли экс-ректор данный залог и выпущен ли он из-под стражи.

Как сообщалось, 2 апреля Печерский райсуд Киева принял решение об избрании Мельнику меры пресечения в виде содержания под стражей или домашнего ареста, если подозреваемый внесет залог.

Апелляционный суд Киева на заседании 15 апреля оставил под стражей экс-ректора Мельника и оставил залог в размере около 30 млн. грн.

Мельник был задержан 27 июля 2013 года при получении от двух граждан Украины взяток в размере 40 тыс. и 80 тыс. грн. за вступление их родственников в вуз, которым он руководил.

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1 августа 2013 года Печерский райсуд Киева избрал Мельнику меру пресечения в виде домашнего ареста до 27 сентября включительно. 7 августа на Мельника надели электронный браслет для отслеживания его пребывания. 9 августа стало известно, что Мельник сбежал из-под домашнего ареста, сняв электронный браслет.

14 августа Мельник был объявлен в международный розыск, а 1 апреля 2014 он был задержан по прибытии в Киев из Лондона.