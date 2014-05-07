У Кличко настаивают на комплексной реформе образования

Поэтому «УДАР» настаивает на комплексном подходе к реформированию образования. Об этом заявила народный депутат от «УДАРа» Ирина Геращенко.

Геращенко подчеркнула, что партия «УДАР» считает реформу в сфере образования одним из приоритетов новой власти как на центральном уровне, так и в регионах. «Мы должны комплексно подойти к реформе образования. Не только принять новый закон о высшем образовании, но и серьезно изменить подходы к организации школьного и дошкольного образования», – отметила народный депутат.

Она убеждена, что сегодня крайне важно предоставить школе больше самостоятельности и уничтожить коррупцию в этой сфере, когда учителя вынуждены были собирать с родителей поборы для районных отделов образования. Кроме того, подчеркнула Ирина Геращенко, необходимо забрать у районных отделов образования контролирующие функции, оставив лишь координирующие и экономико-правовые. Народный депутат также выступает за уменьшение количества разрешительных документов для открытия мини-садиков.

Ирина Геращенко подчеркнула, что фракция «УДАР» в новом созыве Киевсовета будет поднимать вопрос о возобновлении работы детсадов и школ, помещения которых использовались не по назначению. Партия «УДАР», добавила она, также будет настаивать на принятии решения по сохранению муниципальных надбавок работникам сферы образования. «Экономика в Киеве должна работать так, чтобы у власти была возможность выполнять социальные обязательства перед работниками бюджетной сферы, в первую очередь медиками и педагогами», – подчеркнула народный депутат.