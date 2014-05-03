Константин Эрнст после разговора с Путиным пытался покончить с собой - СМИ

12:20, 03 мая 2014
Общество
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Вечером 30 апреля Эрнст имел продолжительный телефонный разговор с Алексеем Миллером и Владимиром Путиным.

Эрнст пытался покончить с собой / РИА Новости

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст пытался покончить жизнь самоубийством.

Об этом сообщает источник в руководстве телекомпании, пожелавший остаться неизвестным, пишут в блоге на newsstreet.ru.

Вечером 30 апреля Эрнст имел продолжительный телефонный разговор с Алексеем Миллером и Владимиром Путиным, после чего прибыл домой в расстроенном состоянии и закрылся в своем кабинете. Вскоре его сожительница Лариса Синельщикова услышала звук выстрела. 

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Константин Львович госпитализирован в ФГБУ «Клиническая больница» Управления делами Президента Российской Федерации с огнестрельным ранением щеки и языка и находится без сознания. Пресс-служба Первого канала и врачи отказываются комментировать эту информацию.

Отметим, что о совершенной Эрнстом попытке самоубийства сообщили еще вчера, но опровержений до сих пор нет, что может быть косвенным подтверждением данной информации.

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