Константин Эрнст после разговора с Путиным пытался покончить с собой - СМИ
Вечером 30 апреля Эрнст имел продолжительный телефонный разговор с Алексеем Миллером и Владимиром Путиным.
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст пытался покончить жизнь самоубийством.
Об этом сообщает источник в руководстве телекомпании, пожелавший остаться неизвестным, пишут в блоге на newsstreet.ru.
Вечером 30 апреля Эрнст имел продолжительный телефонный разговор с Алексеем Миллером и Владимиром Путиным, после чего прибыл домой в расстроенном состоянии и закрылся в своем кабинете. Вскоре его сожительница Лариса Синельщикова услышала звук выстрела.
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Константин Львович госпитализирован в ФГБУ «Клиническая больница» Управления делами Президента Российской Федерации с огнестрельным ранением щеки и языка и находится без сознания. Пресс-служба Первого канала и врачи отказываются комментировать эту информацию.
Отметим, что о совершенной Эрнстом попытке самоубийства сообщили еще вчера, но опровержений до сих пор нет, что может быть косвенным подтверждением данной информации.