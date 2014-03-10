В Днепропетровске стартовал автопробег по востоку Украины за мир и целостность государства

Автопробег, инициированный днепропетровским Автомайданом и организацией воинов-афганцев «Никто, кроме нас», направлен также в поддержку украинских военнослужащих, сообщает Радио Свобода.

К около 20 автомобилям днепропетровских активистов присоединились также машины из Киева и городов Западной Украины.

По данным организаторов, на протяжении двух дней они планируют объехать Запорожье, Херсон, Мариуполь, Донецк, Луганск, Харьков, где состоятся импровизированные вече в поддержку территориальной целостности Украины и против сепаратизма, а также побывать в воинских частях, расположенных в Крыму.

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Для украинских солдат участники акции собрали теплые вещи и еду, они также повезут рисунки и письма со словами поддержки от днепропетровских девушек и детей.

«Был брошен призыв Автомайданом Днепропетровска, воинами-афганцами организовать такой автопробег. В других городах, куда мы поедем, люди будут присоединяться к нашему автопробегу. Мы уже знаем, что в Запорожье нам готовятся передать гуманитарную помощь для военных Вооруженных сил Украины», – сказал член организации афганцев «Никто, кроме нас» Анатолий Пилипенко.

Машины участников автопробега украшены государственными флагами, а также плакатами с надписями «Мы неделимы», «Афганцы против войны» и т.д.

Перед выездом участники акции прошли инструктаж. Передвигаться они будут колонной, держать связь между собой – с помощью раций.