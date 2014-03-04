За два дня в военкоматы в Черкассах пришли более 500 добровольцев

В Черкасский городской военный комиссариат за два дня записаться в добровольцы пришли свыше 500 мужчин.

Как сообщили УНИАН в военкомате, такого количества желающих призваться в армию городской комиссариат никогда не видел. Среди добровольцев – бывшие военные, те, кто не служил, молодые призывники, отставные офицеры и те, кто уже давно снят с военного учета, записываются даже 60-летние мужчины. Также приходят врачи и медсестры. В военкомат приходят даже 17-летние юноши в сопровождении родителей, сыновья и отцы.

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Заместитель военного комиссара Черкасского областного военного комиссариата Олег Захаренко сообщил, что запись добровольцев продолжается по всей области – во всех 15 районных комиссариатах. В течение 3 марта в каждый из них явились от 30 до 50 добровольцев.

На этой неделе в комиссариатах уже началась учеба с тем личным составом, который пришел на доукомплектование. В целом на доукомплектование в Черкасской области вызвано около 400 человек.