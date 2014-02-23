Патриарх Кирилл призывает раскольников в Украине вернуться к Церкви»

Об этом патриарх сказал после литургии, отметив при этом, что власть не должна вмешиваться в церковные дела, сообщают РИА "Новости".

На территории Украины "20 с лишним лет происходят непростые политические процессы, результатом которых стало трагическое разделение нашей Церкви", - сказал Кирилл.

"В течение прошедших лет были попытки использовать политическую силу для того, чтобы решить церковный вопрос в Украине. Хочу сказать, обращаясь ко всему украинскому народу: власть не должна вмешиваться в церковные дела, силой невозможно решать церковные вопросы", - сказал патриарх. "Нужно, чтобы Церковь самостоятельно, не опираясь ни на какие внешние факторы, решала все те вопросы, которые перед ней стоят", - отметил предстоятель РПЦ.

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По его словам, преодоление раскола всегда должно идти путем возврата к канонических принципов церковного бытия. "Только такое единство будет крепкой и спасительной", - считает глава РПЦ.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля Синод Украинской православной церкви Киевского Патриархата обнародовал обращение о необходимости безотлагательного преодоления разделения Православной Церкви в Украине и призвал Украинскую православную церковь Московского Патриархата и часть Украинской автокефальной церкви объединиться в единую поместную Украинскую Православную Церковь.