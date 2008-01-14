Меджлис готовится ко Всемирному конгрессу крымских татар

Меджлис крымскотатарского народа начал подготовку ко Всемирному конгрессу крымских татар.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Меджлиса, создана рабочая группа «по подготовке предложений по формированию организационного комитета и проведению Всемирного конгресса крымских татар». Возглавил рабочую группу первый заместитель председателя Меджлиса крымских татар Рефат ЧУБАРОВ.

Рабочей группе поручено в двухнедельный срок разработать и представить для утверждения Меджлисом порядок формирования организационного комитета и проект обращения Меджлиса ко всем организациям и объединениям крымско-татарской диаспоры.

Президиуму Меджлиса крымско-татарского народа поручено подготовить и провести учредительное совещание с участием представителей организаций и объединений крымско-татарской диаспоры, крымско-татарских общественных организаций и творческих коллективов для обсуждения порядка формирования организационного комитета, повестки работы Всемирного конгресса крымских татар и процедуры принятия решений (срок исполнения - март 2008 года).

Персональный состав организационного комитета будет утвержден на заседании Меджлиса с учетом предложений, выработанных участниками учредительного совещания.