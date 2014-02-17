Ответственность за сожжение активиста в Запорожье взяли на себя "Призраки Севастополя".

Об этом 16 февраля сообщили в эфире Hromadske.TV, пишет Украинская правда.

"Активисты организации в своем видеообращении, которое позже довольно быстро было удалено с Youtube, достаточно подробно описали, как они это сделали. Мужчина в балаклаве на голове взял на себя ответственность за "перезагрузку", то есть сжигание машины и активиста", - сообщили в эфире.

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В свою очередь активист из Запорожья Тарас Билка сообщил, что активисты "Привидений Севастополя" уже создали свои филиалы - в Запорожье, Днепропетровске и Донецке, где "проводят свои "перезагрузки, но никого не поддерживают и будут мстить "майданутым".

"Жена погибшего на связь не выходит, никаких подробностей гибели активиста нет. Единственное, что известно от его знакомого, что у Синенко действительно был небольшой кредитный долг в сумме 50 тыс. грн, но у него машина стоила дороже", - отметил Билка.

Таким образом, по его мнению, версия милиции о суициде активиста из-за долга нереальна.

"Вместе с тем эксперты из правоохранительных органов отметили мне в частных беседах, что вероятность того, что ему в машину выстрелили в бак, от чего она загорелась - очень мала" - добавил Билка.

В свою очередь Игорь Артюшенко - активист запорожского Евромайдана - отметил на своей странице в Facebook, что погибший "не имел никаких существенных финансовых проблем, а его состояние значительно превышало долговые обязательства".

"Версия правоохранителей разработана только с одной целью - не заниматься раскрытием этого дела, не искать виновных в убийстве", - уверен Артюшенко.

Также он заявил, что Синенко "действительно был участником Евромайдана в Запорожье, ходил на воскресные акции, участвовал в Автомайдане, помогал в делах, ездил на подобные акции в Днепропетровск".

"Могли ли быть у него проблемы с "различным элементом" из-за активной общественной позиции? Конечно, это могло иметь место", - отметил Артюшенко.

Как известно, в Запорожье был убит активист Автомайдана. По предварительной информации, неизвестный выстрелил в бензобак автомобиля, в котором находился погибший, после чего автомобиль взорвался.

В МВД заявили, что информация об участии погибшего запорожского активиста в протестных движениях не нашла объективного подтверждения в ходе проверки, а погибнуть Синенко мог в результате самоубийства из-за кредитных обязательств.