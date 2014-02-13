Кабмин выплатит помощь семьям погибших в Пакистане украинских альпинистов

Об этом сообщили УНИАН в Харьковском альпклубе со ссылкой на директора юридической компании Lions Litigate Станислава Батрина.

По его словам, «как подтверждается письмом Министерства иностранных дел Украины № 913/19-172/3-175 от 28 января 2014 в адрес юридической компании Lions Litigate и Украинского юридического общества, МИД согласовал без замечаний проект распоряжения Кабинета министров Украины «О выделении средств для оказания помощи семьям лиц, которые погибли в результате теракта, произошедшего на территории Исламской Республики Пакистан».

Читайте такжеВ Пакистане арестовали предполагаемого организатора расстрела украинских альпинистов"В другом документе Кабмин поставил перед министрами Юрием Колобовым, Игорем Прасоловым, Леонидом Кожарой, Наталией Королевской, Еленой Лукаш и Константином Грищенко задача подготовить согласованные предложения относительно оказания единовременной финансовой помощи семьям погибших альпинистов. Таким образом, решение о выплате фактически принято, решается вопрос только о размере компенсации и сроки ее предоставления», - сказал Батрин.

Юрист также отметил, что этим самым должностным лицам поручено внести на рассмотрение Кабмина в установленном порядке согласованный проект решения правительства.

В свою очередь, президент Харьковской федерации альпинизма и скалолазания Геннадий Копейка отметил, что семьям погибших альпинистов очень нужна материальная помощь. Он выразил надежду, что выплаты состоятся в ближайшее время.

Читайте такжеХарьковские альпинисты взошли на Эльбрус в память о погибших в ПакистанеВ то же время в Харьковском альпклубе выразили сожаление по поводу того, что сегодня нет никакого решения пакистанского правительства о выплате компенсации погибшим альпинистам.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 23 июня 2013 года в Пакистане вооруженные боевики ворвались в базовый лагерь альпинистов в провинции Гилгит-Балтистан на территории спорного региона Кашмир и расстреляли международную группу туристов, которые поднимались на гору Нанга-Парбат. Погибли 9 альпинистов, из которых трое харьковчан (Сергей Свиргун, Бадави Кашаев, Дмитрий Коняев), и местный гид-проводник.

Ответственность за убийство туристов взяла на себя террористическая группировка, близкая к пакистанскому крылу "Талибана".