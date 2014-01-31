На участке трассы «Киев-Чоп» ограничили движение из-за непогоды

Во Львовской области в связи со сложными погодными условиями временно ограничено движение транспорта на участке международной трассы М-06 «Киев-Чоп» - 440-460 километра – от города Броды до села Хватов.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе управления ГАИ во Львовской области.

ГАИ обратилось к водителям с просьбой воздержаться от поездок в этом направлении.