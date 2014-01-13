ВСУ обязал банки платить проценты по депозиту до его фактической выдачи

Верховный суд принял решение, которым перекрыл схему, используемую недобросовестными финансистами: чтобы подольше пользоваться средствами клиентов, в конце срока они совершали выплату депозита с текущего счета.

Деньги с такого счета могут выдаваться через несколько недель, а то и месяцев. При этом вкладчик ничего не получал за время пребывания средств на текущем счете — проценты ему уже не насчитывались.

«Клиент сможет требовать выплаты компенсации (инфляционные потери плюс 3% годовых) в случае несвоевременного возврата депозита. Если банк откажется ее выплачивать, то нужно будет обратиться в суд, достаточно сослаться на решение ВСУ как на установившуюся практику», — рассказал «Вестям» адвокат, директор компании Investment Service Ukraine Иван Герасименко. До недавнего времени эта схема была весьма популярна у финансистов.