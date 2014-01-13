ВСУ обязал банки платить проценты по депозиту до его фактической выдачи
Банки обязали платить проценты по депозиту до его фактической выдачи вкладчику.
Верховный суд принял решение, которым перекрыл схему, используемую недобросовестными финансистами: чтобы подольше пользоваться средствами клиентов, в конце срока они совершали выплату депозита с текущего счета.
Деньги с такого счета могут выдаваться через несколько недель, а то и месяцев. При этом вкладчик ничего не получал за время пребывания средств на текущем счете — проценты ему уже не насчитывались.
«Клиент сможет требовать выплаты компенсации (инфляционные потери плюс 3% годовых) в случае несвоевременного возврата депозита. Если банк откажется ее выплачивать, то нужно будет обратиться в суд, достаточно сослаться на решение ВСУ как на установившуюся практику», — рассказал «Вестям» адвокат, директор компании Investment Service Ukraine Иван Герасименко. До недавнего времени эта схема была весьма популярна у финансистов.