В психиатрической больнице скончался обвиняемый в убийстве двух школьниц

В Севастополе 22 декабря в больнице умер обвиняемый в убийстве двух севастопольских школьниц в начале 2011 года.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Севастополя, 54-летний подсудимый длительное время находился на лечении в городской психиатрической больнице.

Вместе с тем, как отметили в прокуратуре, судебное разбирательство уголовного производства в Гагаринском районном суде по факту убийства продолжается и по его результатам будет принято решение относительно вины или невиновности подсудимого.

Кроме того, в прокуратуре напомнили, что в рамках этого уголовного производства обвиняется сообщница мужчины по ч.1 ст.396 УК Украины - сокрытие преступления.

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Как сообщал УНИАН, 10-летняя Настя Балябина и 11-летния Таня Мизина 4 января 2011 года ушли из дома и не вернулись. Родители обратились в милицию, но поиски были безрезультатными. 29 января девочки были найдены мертвыми в районе заброшенных гаражей. На теле каждой из них обнаружены ножевые ранения, по неофициальной информации, девочки были изнасилованы.

Обвинение в совершении данного преступления было предъявлено 54-летнему гражданину Российской Федерации. Кроме того, обвинение предъявлено также гражданке Украины, которая скрыла совершенное им особо тяжкое преступление (ч. 1 ст. 396 УК Украины).

Установлено, что гражданин РФ, проживая в Севастополе на протяжении длительного времени, совершал преступления в отношении малолетних детей 1993-2000 годов рождения. В апреле 2012 года в отношении него было возбуждено уголовное дело по факту развращения малолетней по ч. 2 ст. 156 УК Украины, в ходе расследования которого установлена его причастность к совершению целого ряда аналогичных преступлений и умышленного убийства двух девочек.

29 декабря в Гагаринском районном суде началось слушание по данному уголовному делу. Во время заседания адвокат сообщил, что у обвиняемого во время пребывания в следственном изоляторе случился инсульт.