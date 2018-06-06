«Нашего Игоря не может не быть». Памяти Игоря Слисаренко

Сегодня эта новость от еженедельника «2000», одним из авторов которого он был, шокировала украинское медиа-сообщество. Коллеги не сообщают о причинах его смерти. В редких комментариях в социальных сетях говорят лишь одно: «Игорь умер в кругу друзей». «Игорь был романтиком не только в журналистике и науке, но и в ежедневном общении с друзьями и коллегами. Он очень любил шутку, любил танцевать, хорошо и с душою пел. Он и умер в кругу друзей, когда на сцене исполнял для них песню — подпевал своей коллеге. Свет померк. Перестало внезапно биться сердце», - пишет издание «2000».

По словам близких Игорю людей, он трагически скончался во время празднования Нового года командой «2000»: умер прямо на сцене, посреди праздника, исполняя песню.

УНИАН собрал некоторые комментарии и соболезнования друзей, коллег по цеху и студентов Игоря Слисаренко, которыми они делятся в социальных сетях.

Дмитрий Выдрин, украинский политик, политолог, публицист:

Совсем недавно проводили круглый стол с Игорьком Слисаренко по Ближнему Востоку. Совсем недавно мой сын брал у Игоря интервью для иранского телевидения ... Не могу осознать, что его не стало. Блестящего журналиста, светлого человека, захватывающего и доброироничного собеседника…

Наталья Халимовская, Вице-президент Института медиа-моделирования Перспектива+МК:

Кошмарно и так неожиданно… Мы ездили вместе в командировку в Ливан, там было много смешных случаев, один из которых - в музее Хезболлы. Игорь купил сувенирные значки и говорит: буду ходить в американское посольство… Веселый был человек…

Роман Бочкала, репортер «Подробностей» на телеканале «Интер»:

Игоря я знаю лет 12. А он меня – года три. Не могу сказать, что мы были близким друзьями, но он был для меня важным человеком. Человеком, к мнению которого я прислушивался. Человек редкой эрудиции, тонкого чувства юмора, обаяния и принципов. Светлый человек.

В каждой его строчке и фразе была мысль. Он не говорил попусту. Ему нравилась моя напористость и журналистская наглость. Мне - его зрелость и целостность. Последний раз мы виделись месяца два назад… И мне безумно жаль, что больше мы никогда не встретимся, что Игорь больше ничему меня не научит…

Игоря больше нет, но в каждом из нас он остался. И мы будем помнить тебя, старина!

Соня Кошкина, шеф-редактор интернет-издания «Левый берег»:

Игоря Слисаренко, нашего Игоря не может не быть. Это бред. Не помещается в голове…

Алексей Блюминов, блоггер, публицист:

Игорь – один из немногих людей в украинской журналистике, которыми я всегда восхищался и искренне считал за честь тот факт, что мы с ним были знакомы, и я мог вот так просто взять, набрать его номер и о чем-то спросить. С тех пор как я переехал в Киев, мы с Игорем сдружились, часто пересекались в различных ситуациях: посольство Кубы, встреча с Исраэлем Шамиром, пикетирование посольства Британии, дни рождения, просто посиделки в кафе «под рюмочку».

Я всегда считал его публикации на международную тематику лучшими в Украине. Он был тем человеком, который досконально знал арабский восток, был лично знаком едва ли не со всеми послами и министрами иностранных дел: от Марокко до Катара. Также Игорь был отличным знатоком истории дипломатии и международных отношений в двадцатом веке…

Меня просто поражала глубина его знаний о внутренних хитросплетениях арабской политики. Арабский мир потерял одного из самых активных своих друзей в Украине. Человека, отстаивавшего право палестинского народа на свободу и самоопределение, жесткого критика израильской милитаристской политики на Ближнем Востоке.

Яна Мойсеенкова, главный редактор журнала «Фокус»:

Игорь читал нашему курсу что-то из дисциплинных специализаций. На фоне журфаковских дедушек, парень в белых «дудочках», читающий лекцию, сидя на столе, в 90-х вызывал почти восторг. Живой и очень интересный.

Ангелина Бакалинская, редактор Интернет-проектов газеты «Бизнес»:

Он мне казался не досягаемым полубогом, когда носился по нашему институту в белоснежном костюме. А мы, первокурсники, благоговейно замирали перед настоящим журналистом и искали повод, как бы с ним поздороваться…

Дарья Карякина, телеведущая, телеканал «Тонис»:

Когда-то, когда я была маленькой девочкой, я смотрела новости с Игорем Слисаренко и даже представить не могла, что через десяток лет судьба сведет меня с этим замечательным человеком! Игорь, Вы – не только большой профессионал, Вы – большой друг, единомышленник и учитель. Я не хочу верить в то, что Вас больше нет в моей жизни, в жизни наших общих друзей...

Ирина Гамбарян, журналист:

Училась у него не только журналистике, но и мировосприятию, отношению к правде и новостям... Не думала, что могу так реагировать на смерть знакомого, важного, уважаемого, но, по сути, не очень близкого человека. Значит, он значил для меня намного больше, чем я для себя определила.

Вадим Полуев, корреспондент ИА REGNUM:

Игорь Слисаренко – лучший журналист-международник в Украине, потрясающе обаятельный человек. Года два назад он приезжал в Одессу и проводил мастер-класс для нас – региональных, неопытных, но настойчивых. Помню, я все пытался узнать у него: что главное для журналиста-международника. А он отшучивался. Потом мы все вместе поехали гулять и показали ему что такое одесский коктейль «пирожок». Заценил. Покойтесь с миром, Игорь...

Справка: УНИАН

Советник Уполномоченного по правам человека Верховной Рады Украины, Доцент Дипломатической Академии при МИД Украины, Университета «Украина», Института международных отношений НАУ, Кандидат филологических наук, магистр масс-медиа и коммуникации (Лондонская школа экономики), журналист, телеведущий, написавший более 80 научных работ в области политической коммуникации, паблик рилейшнз и масс-медиа.

Родился 12 апреля 1966 года в Черниговской области в семье рабочего киевского завода «Арсенал» и воспитательницы детского сада. «Родители мои были далеки от журналистики. Я даже некоторое время держал в тайне от них свои занятия», - вспоминал Игорь в одном из давних интервью.

По его словам, первый гонорар получил за небольшую басню, опубликованную в черниговской областной газете. Учился тогда в седьмом классе и на журналистов смотрел как на небожителей.

Впрочем, сам о журналистике еще долго не задумывался. «Когда начал делать репортажи для газеты «Вечерний Киев», это было лишь для того, чтобы поступить на факультет журналистики, пройти творческий конкурс. Я тогда думал, что журналистика станет трамплином для литературы», - рассказывал Игорь Слисаренко.

Самым важным в жизни он считал поддержку близких людей: «без этого просто невозможно жить в нашем суровом мире».

Очень любил свою работу, считая, что именно труд – лучшее лекарство от хандры.

Один из девизов Игоря – завтра будет лучше.

Коллектив УНИАН соболезнует родным и близким Игоря Слисаренко.