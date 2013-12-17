Кредитный портфель в ноябре вырос максимально за пять лет - экономисты

Об этом заявили опрошенные эксперты.

«Кредитный портфель увеличился в ноябре (+14,8 млрд. грн. или +1,7% м/м), показав самый существенный месячный рост в абсолютном выражении с конца 2008 г., что по-прежнему обеспечил корпоративный сегмент (+16,2 млрд. грн. или +2,4% м/м)», - отметиластарший аналитик инвестиционной компании Dragon Capital Анастасия Туюкова.

Начальник аналитического отдела «Альфа-Банка» Алексей Блинов также обратил внимание, что в ноябре в Украине наблюдался рекордный прирост кредитов юридическим лицам.

«По данным Национального банка Украины, за месяц портфель кредитов юридическим лицам увеличился на 16,2 млрд. грн. (2,4%), что является абсолютным рекордом прироста кредитов предприятиям за месяц для всего пост-кризисного периода 2010-2013 годов», - сказал он.

По его словам, весь прирост кредитного портфеля предприятий был обеспечен за счет кредитов в гривне.

Между тем, он подчеркнул, что за счет ноябрьского скачка динамика портфеля кредитов предприятиям ускорилась до 9,8% в годовом выражении, что является максимумом с апреля 2012 года.