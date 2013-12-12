Без диалога Януковича с Майданом гривня долго не продержится - СМИ

"Среди экономистов принято считать, что безопасная граница уровня валютных резервов страны должна равняться эквиваленту объема государственного импорта за три месяца. Если резервы падают ниже этого уровня, ситуация может стать критической. Именно такую ​​ситуацию мы наблюдаем в Украине. Резервы Нацбанка равны 2,5 - месячным объемам импорта", - констатировал в разговоре с Deutsche Welle эксперт Венского института сравнительных экономических исследований Василий Астров.

Спрос на иностранную валюту в течение последних недель растет, но пополнять валютные резервы ничем. Правительству едва удается привлечь на международных рынках валюту для покрытия дефицита платежного баланса, который составляет 8%.

"Это едва ли не самый высокий в мире дефицит", - замечает Астров. Объемы импорта в Украину в последние годы хронически превышают объемы экспорта. Между тем правительству приходится занимать валюту на финансовых рынках на кабальных условиях - под 10% годовых. Стоимость кредитов для Украины даже выше, чем для Греции, которая уже несколько лет находится на грани дефолта.

Правительство Николая Азарова упорно держит фиксированный курс гривни к доллару и евро, хотя украинские и иностранные эксперты уже не один год призывают сделать курс более гибким. Это облегчило бы жизнь украинским экспортерам. А благодаря этому улучшился бы платежный баланс, снизился объем иностранных займов для покрытия его дефицита.

Впрочем, в вопросе курса правительство руководствуется не экономической, а политической целесообразностью.

"Это, по мнению правительства, дает украинцам ощущение стабильности", - анализирует логику действий правительства Василий Астров. Вместе с тем он отмечает, что гривня из-за удерживания курса искусственно переоценена на 10-20%.

Неразумной называет политику удерживания курса и ведущий аналитик RaiffaisenbankAval Дмитрий Сологуб.

"Это рационально только по логике правительства. Они считают, что стабильная гривня символизирует силу власти", - сказал эксперт в интервью DW.

По его словам, переоценка гривни - одна из причин того, что в Украине уже пять кварталов подряд падает ВВП.

Опрошенные DW эксперты убеждены, что из-за обострения политической ситуации правительству не удастся продержать фиксированный курс гривни до президентских выборов 2015 года без внешней финансовой помощи.

"Политическая ситуация в стране обострилась и это повышает спрос на валюту, интервенции Нацбанка растут. А доступ к внешним финансовым рынкам закрыт. Резервов хватит на три-четыре месяца", - спрогнозировал Сологуб.