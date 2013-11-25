Потеря рынка ЕС станет крахом для отечественного АПК - Украинская зерновая ассоциация

Потеря рынка Европейского Союза, в случае введения санкций для Украины со стороны ЕС, негативно отразится на отечественном аграрно-промышленном комплексе, сообщил УНИАН президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Владимир Клименко.

“Украина - крупнейший поставщик зерна и продуктов его переработки в ЕС. Потеря рынка ЕС для украинского АПК, в случае введения санкций, пошлин, прекращения кредитования и свертывания инвестиций, будет крахом АПК”, - считает Клименко.

При этом он напомнил, что Украина не поставляет зерно на рынок стран Таможенного Союза (Россия, Беларусь, Казахстан).

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Как сообщал УНИАН, 22 ноября, за неделю до начала саммита Восточного партнерства в Вильнюсе 28-29 ноября, на котором планировалось подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, правительство Украины объявило о приостановке процесса подготовки к подписанию договора, что вызвало массовые протесты со стороны украинцев во многих городах Украины.

Справка УНИАН. Министерство аграрной политики и продовольствия прогнозирует экспорт зерна из Украины в 2013/2014 МГ на уровне 29-30 млн тонн, что может стать абсолютным рекордом для независимой Украины. Прогноз урожая зерновых и зернобобовых в текущем году составляет около 61,5 млн тонн против 46,2 млн тонн в 2012 году.