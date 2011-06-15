Евродепутат: дело Тимошенко может вызвать санкции против Украины

Европейские страны могут применить санкции против Украины за нарушение международного права.

Такое мнение выразила член Европарламента от Чехии Зузана РОЙТОВА, которая специализируется на вопросах защиты прав человека, сообщает пресс-служба общественной организации "Украинская европейская перспектива" со ссылкой на газету чешского парламента "Parlamentnн listy.cz", передает «Украинская правда».

«Методы, которыми ведется расследование якобы каких-то нарушений закона против бывшего украинского премьера и других политиков, вселяют недоверие к правосудию, правоохранительным органам и власти. Эти методы преследований были в арсенале тоталитарного коммунистического режима в прошлом веке”, - отметила З.РОЙТОВА.

"Если в Украине ситуация не изменится, нужно рассмотреть возможность применения санкций за нарушение международного права", - призвала она.

По ее мнению, расследования в Украине против оппозиционных политиков ведутся с нарушением украинских законов.

З.РОЙТОВА также призвала страны - члены ЕС, чтобы они вслед за Чешской Республикой были готовыми предоставить политическое убежище украинским оппозиционным политикам, которых преследуют на Родине.

Как сообщалось, организация "Украинская европейская перспектива" основана бывшим министром экономики Украины Богданом ДАНИЛИШИНЫМ, который получил политическое убежище в Чехии после возбуждения уголовного дела в Украине.