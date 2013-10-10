В НБУ ожидают наращивания экономической активности

Представитель НБУ полагает, что существует вероятность по итогам 2013 года Украине удастся избежать спада, а подписание Соглашения об ассоциации с ЕС окажет стимулирующее влияние на экономику.

«Нулевая инфляция на осеннем старте и успешная рестабилизация обменного курса гривны после сентябрьских попыток его расшатывания улучшают перспективу продолжения оздоровительных процессов в экономике. Ростки их уже формируются. В этом контексте ощутимой является вероятность закончить текущий год, как и прошлый, без рецессии», — полагает Литвицкий.

Руководитель группы советников главы НБУ также отметил, что большинство экспертов, в том числе и международных финансовых организаций, сходятся в том, что во втором полугодии экономика Украины обретет хотя и легкую, но положительную динамику. «Уверен, что возможен и легкий плюc роста», — сказал он.

Литвицкий отметил, что это может быть обеспечено не только за счет более низкой базы сравнения прошлого года, но и дополнительных мер правительства и НБУ по активизации экономики.

Также представитель НБУ отметил, что Украине нужно максимально полно воспользоваться преимуществами новой экономической ситуации, которая сложится поле подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом и реновации механизмов украинско-российского экономического сотрудничества.