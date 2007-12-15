Президент объяснил, почему из Еханурова министр обороны лучше Гриценко

Президент Виктор Ющенко считает, что назначение Юрия Еханурова министром обороны вместо Анатолия Гриценко ускорит реформирование армии.

"Я исходил из той позиции, что сегодня армии нужная свежая кровь", - объяснил он в интервью 5 канала свое решение о внесении кандидатуры Еханурова.

"В частности, человек, который немного иначе посмотрел бы на систему работы министерства обороны, рационализировал особенно финансовые потоки, оптимизировал ту систему собственности структур, которые держатся на экономике министерства обороны", - цитирует Президента "Украинская правда" .

По его словам, нужно "сделать министерство обороны министерством, которое больше отвечает за боеспособность, чем за колхозы, совхозы, лесхозы, 42 завода по ремонту кого-то или чего-то".

"Потому что то, что мы имеем сегодня – это обстоятельства, которые ставят под сомнение, что мы с 2010 года перейдем на контрактную форму", - отметил Ющенко.

"Минобороны сейчас - это министерство реформирования. Если мы оставим его таким как оно есть, только педалировать на финансы будет большой ошибкой", - считает президент.

"Потому нужно завести свежий глаз", - сказал Ющенко. По его словам, нужно предпринять "достаточно уникальные шаги" по чувствительным вопросам – сфере финансов, организации. "Убежден, что это будет ревизия чрезвычайно серьезная", - считает он.

В то же время Ющенко подчеркнул, что изменение кандидатуры министра обороны – "это не шаг против министра, не шаг против соответствующего состава, особенно верховного руководства"

"Убежден, что каждый достойный министр из прежнего состава правительства найдет место и будет обеспечен достойным местом для применения своих сил", - пообещал он.