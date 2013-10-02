Кабмин выделил семьям погибших в Азовском море материальную помощь

«Цель распоряжения - выделение Донецкой облгосадминистрации средств из резервного фонда государственного бюджета в сумме 400 тыс. гривен для предоставления помощи семьям лиц, погибших в результате аварии, произошедшей 17 июля 2013 в Азовском море. Проект документа был подготовлен во исполнение поручения Первого вице-премьер-министра Украины Сергея Арбузова», - сказал Первый заместитель Министра экономического развития и торговли Украины Анатолий Максюта.

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Напомним, 17 июля в Азовском море в районе российского поселка Воронцовка, произошло столкновение украинского баркаса и катера береговой охраны пограничной службы России. Рыболовное судно перевернулось, в результате чего погибли четверо граждан Украины, одного удалось спасти.