Китайцы будут восстанавливать украинские системы орошения в 2014 году

Украина намерена привлечь у Экспортно-импортного банка Китая кредит на $3 млрд под государственные гарантии для восстановления системы орошения на юге страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге во вторник сообщил журналистам министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

“Мы сегодня ведем переговоры с Эксимбанком Китая, и они практически вышли на финишную прямую. Эксимбанк Китая прокредитует государство, чтобы восстановить системы орошения”, - сказал Присяжнюк.

“$1,5 млрд придет деньгами, и на $1,5 млрд мы возьмем оборудование. Условия достаточно привлекательные: 6,5% стоимость кредита, включая все расходы, плюс пять лет каникулы, и через пять лет на протяжении 10 лет возвращение тела кредита”, - рассказал министр.

Он также сообщил, что привлеченных средств хватит на то, чтобы восстановить систему орошения на 1,2-1,4 млн га, тогда как всего восстановление орошения необходимо провести на 2,5 млн га.

Реализация указанного проекта, по словам Присяжнюка, может начаться весной 2014 года.

Вместе с тем, министр сообщил, что Украина рассчитывает на пересмотр условий кредитного соглашения на $3 млрд, заключенного между Украиной и Эксимбанком Китая в 2012 году. Он отметил, что, согласно договоренностям, вторая часть кредита в размере 1,5 млрд долл. должна быть товарной и Украина обязана на эту сумму закупить китайские товары. Однако во время рабочей поездки в Китай обсуждалась возможность предоставления $750 млн в виде денежного кредита, а оставшихся $750 млн – товарного.

Привлеченные таким образом средства страна планирует направить на обновление парка вагонов-зерновозов, реконструкцию государственных линейных элеваторов и создание новых логистических маршрутов, в том числе и по рекам.

Как сообщал УНИАН, 30 июля 2012 года Верховная Рада Украины предоставила государственные гарантии на кредит Экспортно-импортного банка Китая в размере 24,3 млрд грн ($З млрд) для сельского хозяйства. Первый транш в размере $1,5 млрд получила Государственная продовольственно-зерновая компания. Эти средства должны были быть направлены на форвардные и спотовые закупки 4 млн тонн зерна для дальнейшей поставки их в Китай.